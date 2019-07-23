Стоимость грузовых автомобилей в Ижевске выросла за год на 24%

Средняя цена грузового автомобиля в Ижевске по итогам первого полугодия 2019 года составила 1,35 млн руб. Это на 24% больше значения аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба сервиса «Авито». В целом по стране средняя стоимость грузовика увеличилась на 17% и достигла 1,05 млн руб.

Наименьшие средние цены на грузовики зафиксировали в Омске, Тольятти, Ульяновске и Волгограде. Они составляют 713,2 тыс. руб., 802,4 тыс. руб., 857 тыс. руб., 802,4 тыс. руб. и 713,2 тыс. руб. Только в этих пяти городах грузовые автомобили стоят дешевле, чем в целом по стране. Наибольшие средние цены на грузовики отметили в Москве, Санкт-Петербурге и Казани — 1,73 млн руб., 1,6 млн руб. и 1,55 млн руб. соответственно.