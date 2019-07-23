Власти двух ставропольских муниципалитетов обязали утвердить схему сбора и вывоза отходов

Ставропольский краевой суд обязал власти Новоалександровского и Ипатовского городских округов разработать и утвердить генеральную схему очистки муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Проверка показала, что в Новоалександровском и Ипатовском городских округах не разработана предусмотренная законодательством схема, которая конкретизирует формы исполнения полномочий по сбору и вывоза отходов.

«Указанное бездействие создает угрозу жизни и здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний, нарушает право граждан на благоприятную окружающую среду, факторы которой не должны оказывать вредного воздействия на человека, создают угрозу неблагоприятного экологического состояния территорий», - сказано в сообщении.

Дарья Голякова