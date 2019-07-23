Журналисту «Черновика» предъявили обвинение в финансировании терроризма

Следствие предъявило журналисту дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву обвинения по ст. 205.5 («Деятельность в террористической организации») и ст. 205.1 («Финансирование терроризма») УК РФ, сообщил «Интерфаксу» замглавы газеты Магомед Магомедов.

По версии следствия, журналист призывал с помощью публикации в «Черновике» жертвовать деньги в благотворительный фонд «Ансар». Часть денег из этого фонда поступали счета боевиков в Сирии, утверждал следователь.

«Эти обвинения сфабрикованы, они абсурдны. Ничем подобным Гаджиев не занимался»,— заявил господин Магомедов.

Абдулмумина Гаджиева задержали 14 июня в Махачкале. СКР настаивал, что журналист переводил деньги на счета Абу Умара Саситлинского, известного в Дагестане исламского проповедника. Несколько лет назад проповедник покинул Россию, чтобы избежать преследования со стороны правоохранительных органов.

Подробнее о ходе дела — в публикации “Ъ” «“Черновик” просят пересмотреть набело».