«Трактор» расторг контракт с Энвером Лисиным

Челябинский «Трактор» и форвард Энвер Лисин расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба. Нападающий не полетел с «черно-белыми» на тренировочный сбор в Словению. Как информируют в «Тракторе», у него выявили проблемы со здоровьем, теперь спортсмен проходит медицинское обследование. Период восстановления пока не определен, поэтому и было принято решение о расторжении договора.

В клубе отмечают, что, как только Лисин решит вопросы со здоровьем, «Трактор» возобновит с ним сотрудничество.