Петербургские автозаводы за шесть месяцев выпустили более 189 тыс. машин

Петербургские автозаводы за первое полугодие 2019 года нарастили объем производства на 3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С конвейеров предприятий выпущено 189,2 тыс. машин.

Лидером по росту производства за отчетный период стал завод Toyota, показав увеличение на 16%. По количеству выпущенных машин на первом месте Hyundai. Как сообщили в агентства «Auto-Dealer-СПб», за июнь автомобильные заводы Hyundai, Nissan и Toyota в Петербурге произвели 30,9 тыс. машин.

Добавим, что в Петербурге выпускаются Toyota Camry, Toyota RAV4, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.