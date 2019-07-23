«Спартак» и «Краснодар» узнали своих соперников по квалификации Лиги Европы и Лиги чемпионов — жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне. «Краснодару» в третьем раунде квалификации ЛЧ предстоит играть с португальским «Порту», а «Спартаку» на той же стадии ЛЕ — со швейцарским «Туном». Шансы российских клубов оценивал спортивный обозреватель «Коммерсантъ FM» Владимир Осипов.

Сначала коротко о формуле квалификации: третий раунд Лиги чемпионов и Лиги Европы означает, что каждому клубу, который начинает играть на этом этапе, для попадания в групповой турнир нужно обыграть двух соперников. То есть даже победа «Краснодара» над «Порту» в двухматчевом противостоянии не является стопроцентной гарантией выхода в основную сетку, где клуб может заработать большие деньги. Причем российской команде в жеребьевке достался самый сильный соперник из всех возможных.

Против португальского «Порту» у «Краснодара» практически нет шансов, считает футбольный эксперт Константин Клещев: «Когда наши команды попадают на сильные клубы, всегда есть две точки зрения. С одной стороны, "Краснодару" не повезло, а с другой — российские болельщики увидят его игру с достойным соперником. Я бы, конечно, предпочел, чтобы наши клубы попадали на сильных противников как можно позже, особенно в групповых этапах, когда можно увидеть не одну, а сразу несколько ведущих европейских команд.

Так что, "Краснодару", как мне кажется, не повезло.

Я вспоминаю прошлогодние матчи "Порту" и "Локомотива", и если португальцы приедут в Краснодар в таком же состоянии и будут играть в тот же футбол, который показывали против "Локомотива" у себя дома, то россиянам придется архитяжело. Шансы "Краснодара" на выход в следующий круг будут минимальными».

Но, несмотря на жесткость жребия, «Краснодар» может пройти «Порту», отметил бывший игрок сборной России, а ныне футбольный тренер Олег Корнаухов: «Это, наверное, самый неудобный жребий для "Краснодара" для того, чтобы впервые попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Но надо понимать, что португальцы еще не будут играть в турнире, еще не будет у них игрового тонуса и уже не будет тех футболистов, с которыми "Порту" играл в прошлом году. Наверное, это шанс для "Краснодара"».

Любопытно, что во время жеребьевки «Краснодару» сначала достался клуб «Динамо Киев». Но команды из России и Украины разводят в еврокубках, поэтому противостояние «Краснодара» и киевского «Динамо» сейчас невозможно в принципе. По этому поводу уже было высказано немало сожалений, но футбольный эксперт Константин Клещев считает, что для молодого поколения футбольных болельщиков противостояние российских и украинских клубов уже не так важно: «Наверное, для тех, кто помнит советский футбол, это было бы интересно. Но выросло новое поколение болельщиков, для которых "Динамо Киев" — точно такой же иностранный клуб, как и "Порту". Кто сильнее — украинцы или португальцы — судить трудно. Да и зачем это делать, играть-то россиянам все равно с "Порту"».

«Спартаку» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы достался малоизвестный в России швейцарский клуб «Тун». Но, несмотря на это, недооценивать его точно не стоит, уверен футбольный комментатор Константин Генич: «Для "Спартака" в его нынешней системе координат любой клуб — это сложный соперник. Может быть, по имени российская команда фору еще "Туну" даст, но все на футбольном поле решится. Проблема в том, что мы не очень хорошо знаем возможности швейцарцев».

Еще один российский клуб — «Арсенал» — начинает свою еврокубковую историю со второго раунда квалификации Лиги Европы. Здесь тульскому клубу нужно сначала пройти азербайджанский «Нефтчи».

«Арсенал» будет первой российской командой, которая начнет играть в еврокубках. Домашний матч клуба с «Нефтчи» в Туле пройдет уже в этот четверг, 25 июля. «Краснодар» первую игру в Лиге чемпионов проведет 7 августа на домашнем стадионе, а «Спартак» сыграет с «Туном» на выезде 8 августа.