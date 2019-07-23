На нижегородском производстве из-за антисанитарии арестовали полтонны сырного продукта

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области временно запретило деятельность индивидуального предпринимателя Савельева в Воротынском районе по производству молочной продукции. Как сообщает пресс-служба ведомства, на предприятии были выявлены многочисленные нарушения санитарии и гигиены, арестовано 500 кг сырного продукта.

Напомним, ранее нижегородское следственное управление СК РФ начало доследственную проверку после сообщений СМИ о производстве сыра в антисанитарных условиях. Как следует из опубликованного видео, сотрудники работали в одних шортах без футболок, головных уборов, перчаток. Похожий на чечил сыр они складывали на деревянном настиле на полу.

«В настоящее время проводятся исследования отобранных проб продуктов и смывов с объектов внешней среды. Материалы проверки будут направлены в суд для решения вопроса о приостановлении деятельности производства»,– сообщает нижегородское управление Роспотребнадзора.

Анастасия Еремина