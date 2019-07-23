Трое курсантов ФСИН Кузбасса получили большие сроки за попытку убийства однокурсницы

Центральный райсуд Новокузнецка на основе вердикта присяжных вынес приговор по резонансному уголовному делу. На скамье подсудимых оказались трое курсантов ФСИН, которые обвинялись в покушении на убийство однокурсницы. Об этом сообщает прокуратура Кемеровской области.

По материалам дела, в июле 2017 года девушка по просьбе однокурсника взяла в кредит почти 270 тыс. руб. и передела деньги знакомому. Позднее молодой человек организовал убийство однокурсницы, чтобы не отдавать деньги, и привлек к делу двух курсантов. В конце декабря они проникли в квартиру девушки с помощью дубликата ключа. Когда ночью их однокурсница вернулась домой, ее семь раз ударили по голове деревянной битой, рассказали в прокуратуре, а затем курсанты накинули на шею форменный ремень и начали душить девушку. Подумав, что она мертва, подсудимые покинули квартиру, закрыв за собой дверь, однако их жертва выжила.

Трое курсантов стали фигурантами уголовного дела о покушении на убийство. Подсудимые не признали вину, а предполагаемый организатор убийства категорически отрицал свою причастность к преступлению и попросил рассмотреть дело при участии присяжных. Они единогласно вынесли обвинительный вердикт. На его основе суд назначил курсантам сроки от восьми с половиной до 13 лет в колонии строгого режима. Также с осужденных взыскана в пользу потерпевшей компенсация морального вреда в 2,5 млн руб.

Илья Николаев