Индекс промпроизводства в Челябинской области за шесть месяцев составил 98,7%

Объемы промышленного производства в Челябинской области за шесть месяцев 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представлены в докладе Челябинскстата о социально-экономическом развитии региона в первом полугодии.

Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в январе-июне составил 107,5%, в обрабатывающих отраслях – 98,4%. Падение зафиксировано в металлургии (индекс 97,2%), готовых металлических изделий (91,7%), производстве химических веществ и продуктов (96,4%), резиновых и пластмассовых изделий (91,2%), текстильных изделий (76,1%), обработка древесины (85,4%), автотранспортных средств и полуприцепов (96,8%). При этом выросли объемы производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 9,5%),прочей неметаллической минеральной продукции (10,1%), кожи и кожаных изделий (16,6%), компьютеров, электронных и оптических изделий (3,5%).

Индекс производства по виду деятельности «Ообеспечение электроэнергией, газом и паром кондиционирование воздуха» по итогам полугодия составил 94% к аналогичному периоду 2018 года, «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов» – 97,1%.