Владельцы плавучего ресторана добились снятия обеспечительных мер

Свердловский районный суд Перми вчера полностью отменил предыдущее решение о приостановлении деятельности ресторана на воде «Причал №5», сообщает пресс-служба ресторана (ООО «СЭФИС»). Заведение на пермской набережной откроется после вынужденного полуторанедельного перерыва сегодня, 23 июля, говорится в сообщении.

Как отмечают в «Причале №5», в январе-феврале 2019 года плавучая платформа была модернизирована, чтобы соответствовать требованиям, которые предъявляли к ней контролирующие органы. Исходя из этого, приостановление деятельности было неправомерным – это мнение поддержал суд, отменяя ранее вынесенные обеспечительные меры в отношении заведения.

В июле судебные приставы приостановили деятельность плавучего ресторана «Причал № 5». Основанием для этого стало обращение пермского транспортного прокурора в Свердловский районный суд. Ведомство потребовало от администрации ресторана поставит плавучий объект на учет соответствующего бассейна внутренних водных путей. Одновременно с этим в целях принятия обеспечительных мер истец подал заявление о приостановлении деятельности плавучего ресторана, которое суд удовлетворил.