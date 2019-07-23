Орловская область ввела в оборот почти 40 тыс. га неиспользуемой пашни за три года

За 2015-2018 годы в Орловской области было введено в оборот 39,18 тыс. га неиспользуемой пашни, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные департамента сельского хозяйства Орловской области. За первое полугодие 2019-го в области выявили 8 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения, из них уже вовлечено в сельхозоборот 3,7 тыс. га, остальные площади «охвачены предписаниями». В 2019-2024 годы в регионе планируют ввести в оборот 19,85 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

В пресс-службе добавили, что в 2019 году в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Орловской области» на реализацию культуртехнических мероприятий предусмотрено 28,6 млн руб.

Мария Старикова