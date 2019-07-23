В Саратове ищут площадку для строительства скалодрома

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил министру молодежной политики и спорта Александру Абросимову подготовить предложения по строительству в городе скалодрома. С соответствующим обращением на прием к главе региона пришли инструктор по скалолазанию, студент СГАУ имени Вавилова Вадим Королев и представитель региональной общественной организации «Федерация скалолазания» Игорь Демин, сообщает пресс-служба губернатора.

Спортсмены рассказали, что в настоящее время в Саратове действуют три площадки для скалолазания, однако ни одна из них не обеспечивает уровень профессиональной подготовки. С 2020 года скалолазание будет включено в список олимпийских видов спорта. В Саратове профессионально им занимаются 70 человек, есть, по словам спортсменов, «хорошие результаты, но для обеспечения всех требований необходима база».

Александр Абросимов пояснил, что рассматривается возможность строительства скалодрома на одной из трех действующих площадок, а также профессиональной подготовки тренеров.

Марина Ковалева