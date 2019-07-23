ММК наградил лучших поставщиков за 2018 год

На Магнитогорском металлургическом комбинате подведены итоги конкурса «Лучший поставщик 2018 года». Конкурс проводится уже четвертый год подряд и направлен на признание и поощрение усилий и достижений поставщиков, их стимулирование к дальнейшему совершенствованию работы.



В церемонии награждения победителей, прошедшей в конференц-зале заводоуправления ПАО «ММК», принял участие генеральный директор компании Павел Шиляев.

«Награждение лучших наших поставщиков в преддверии Дня металлурга стало уже доброй традицией. На сегодняшний день у нас более 1100 поставщиков. Хорошие отношения с поставщиками являются одним из ключевых аспектов успешного развития любого предприятия, в связи с чем ПАО «ММК» систематически ведет работу по оценке эффективности данного сотрудничества. И учреждение премии «Лучший поставщик», награждение лучших из лучших, – наша инициатива по признанию и поощрению усилий и достижений поставщиков», – отметил Павел Шиляев.

В рамках конкурса была создана комиссия из представителей коммерческой службы компании, которые проанализировали поставку материально-технических ресурсов за 2018 год. При оценке учитывались следующие критерии: качество поставляемой продукции; востребованность и привлекательность продукции; оптимальная цена; инновационная и научно-техническая составляющая предоставленного товара и услуг; нацеленность на потребителя; соблюдение договорных сроков поставок; объемы поставок.

По решению комиссии были выбраны лучшие поставщики в 17 номинациях, выполнявших в 2018 году свои обязательства по оптимальной цене, качественно и в срок. В номинации «Угольный концентрат» почетными дипломами были награждены ООО «Колмар – Продажи и Логистика» и ООО «Торговый дом «Коксохимический завод», доказавшие свою ценность в качестве стратегических партнеров ПАО «ММК».

Почетным дипломом в номинации «Инвестиционные проекты» была награждена китайская компания Sinosteel Engineering & Technology Cо, LTD. В партнёрстве с Sinosteel на ММК реализованы такие инвестиционные проекты, как строительство сероулавливающей установки № 2 и строительство новой аглофабрики № 5. В настоящий момент реализуется проект по реконструкции коксохимического производства, включающий в себя строительство новой коксовой батареи № 12, реконструкцию цеха улавливания и переработки химических продуктов, а также реконструкцию биохимической установки очистки сточных вод.

Победу в номинации «Агломерационное сырье» одержало Товарищество с ограниченной ответственностью Vertex Holding

Лучшим в номинации «Огнеупоры» было признано ООО «Группа «Магнезит», которое является основным производителем магнезиальных огнеупоров, стратегическим и надежным партнером для ПАО «ММК». Продукция данного предприятия поставляется на Магнитку практически с момента образования комбината.

Почетным дипломом в конкурсе «Лучший поставщик 2018» в номинации «Цветные металлы» было награждено АО «Объединенная компания РУСАЛ – Торговый дом».

В номинации «Ферросплавы» почетным дипломом было отмечено общество Группы ММК ОАО «ММК-МЕТИЗ», которое на протяжении вот уже более шести десятилетий по праву входит в число предприятий, определяющих лицо российской метизной отрасли. В настоящее время ОАО «ММК-МЕТИЗ» освоило новые виды продукции, став надежным поставщиком ферросплавов в порошковой проволоке для нужд ПАО «ММК».

Почетный диплом в номинации «Кабельная продукция» получил ООО «Торговый дом «Ункомтех» – крупнейший поставщик кабельно-проводниковой продукции в России и СНГ и давний партнер ПАО «ММК».

В номинации «Горюче-смазочные материалы и топливо» первенствовало ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – смазочные материалы» – лидер на рынке промышленных масел России. Под брендом «Газпромнефть» в ПАО «ММК» поставляются гидравлические, турбинные, редукторные, а также масла для прокатных станов, которые соответствуют действующим международным нормам качества.

В номинации «Литые валки» лучшим поставщиком была признана компания Gontermann-Peipers GmbH, основанная еще в 1825 году. Сотрудничество ПАО «ММК» и Gontermann-Peipers стартовало в 1997 году, и по сей день компания является одним из основных поставщиков литых валков.

Еще один производитель с более чем вековой историей – американская компания Whemco, одержавшая победу в номинации «Кованые валки». Сотрудничество ПАО «ММК» и Whemco стартовало в 2006 году и на сегодняшний день компания является одним из основных поставщиков качественных кованых валков.

Почетным дипломом в номинации «Технологическое оборудование» награждено ООО «Пауль Вюрт МеталлСервис». Компания «Пауль Вюрт» является одним из мировых лидеров в проектировании и поставке полного спектра технологических решений для черной и цветной металлургии. «Пауль Вюрт» является партнёром ПАО «ММК» по ряду стратегически важных проектов для доменного производства, таких как системы охлаждения доменной печи № 2, системы контроля разгара футеровки горна, скиповая лебедка.

ООО «Торговый дом Европейская подшипниковая корпорация» стало победителем в номинации «Подшипники», а в номинации «Светильники» – ООО Международная светотехническая корпорация «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП». АО «Торговый дом «БОВИД» было признано лучшим поставщиком в номинации «Запчасти автотракторной техники». Почетным дипломом в номинации «Строительно-монтажные работы» награждено ООО «ЭнергоМеталлургМонтаж». В 2018 году этой компанией в кратчайшие сроки был успешно проведен сложнейший ремонт по замене подкрановых балок и подкраново-подстрапильных ферм в ККЦ ПАО «ММК».

Почетный диплом в номинации «Энергетическое оборудование» получило ООО Научно-производственное объединение «МеталлЭнерго» – один из резидентов Индустриального парка ПАО «ММК». Научно-производственное объединение «МеталлЭнерго» поставляет на ММК оборудование с 2014 года. В 2018 году компания произвела своевременную поставку водоохлаждаемых элементов и сводов для ремонта дуговых сталеплавильных печей № 1 и 2 в электросталеплавильном цехе.

В номинации «Запчасти и нестандартное оборудование» лучшим было признано ООО «Механоремонтный комплекс». Это общество Группы ПАО «ММК» является основным стратегическим партнёром в поставке широкого спектра различного технологического и нестандартного оборудования. ООО «МРК» активно участвует в реализации стратегических проектов по модернизации технологических процессов в ПАО «ММК», а также в проектах по строительству на комбинате новых современных производственных объектов.

В заключение торжественного мероприятия генеральный директор ММК Павел Шиляев поблагодарил победителей конкурса за сотрудничество и выразил надежду, что партнерские отношения с лучшими поставщиками останутся такими же плодотворными и прозрачными. По завершении церемонии награждения для ее участников была организована экскурсия по основным цехам комбината.