Власти Татарстана возместят малообеспеченным стоимость приставок для цифрового ТВ

Власти Татарстана компенсируют малообеспеченным гражданам затраты на покупку приставок для цифрового телевещания, рассказала министр труда, занятости и социальной защита республики Эльмира Зарипова на посвященном переходу на цифровое ТВ брифинге в Кабмине. Сумма будет предоставляться в размере фактической стоимости оборудования, но не более 1 тыс. руб.

На возмещение стоимости приставки смогут рассчитывать многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, в которых средний доход на человека ниже прожиточного минимума. Также компенсация предусмотрена одиноко проживающим пенсионерам в возрасте 70 лет и старше, а также одиноко проживающим инвалидам. При этом их среднедушевой доход не должен превышать 20 тыс. рублей.

«Если телевизор до 2012 года выпуска, то, чтобы принимать цифровое телевидение, гражданин приобретает соответствующую приставку. Для получения компенсации, необходимо представить документы о факте приобретения оборудования и его установки, а также сведения о доходах на каждого члена семьи», — цитирует «Реальное время» госпожу Зарипову.

“Ъ-Казань”