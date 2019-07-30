Гордо по городу

Может быть, вам попадалась на глаза эта забавная история. Какие-то российские туристы, находясь в Швеции, набрали от жадности адское количество грибов, замочили их в ванной отеля, а потом там и оставили, что и обнаружил изумленный персонал гостиницы… Но меня эта история нисколько не удивила. Почти полтора десятка лет назад мне довелось побывать на мировой премьере новой модели Jeep по имени Compass. Устраивали ее под Стокгольмом, где на пленэре, рядом с аэропортом Арланда, была оборудована внедорожная трасса. Так вот, белые там росли чуть не на каждом квадратном метре. В Швеции белый гриб называют «карл йохан», как какого-нибудь короля. Страна их даже экспортирует…

Так вот, подобное отношение к дарам природы — это скорее не свидетельство нашей алчности, а растерянность человека городского перед тем, что происходит за пределами мегаполиса. Точно так же многие из нас относятся к выбору внедорожника. С одной стороны, хотим, чтобы он был способен двигаться по ступицы в глиняной колее, забывая о том, что, по статистике, лишь каждый десятый из владельцев кроссоверов постоянно съезжает с асфальта на грунт. С другой — пугаемся, что эта серьезная техника будет совсем не приспособлена к повседневной эксплуатации на городских улицах. Между тем автопроизводители давно уже научились делать машины, одинаково хорошо приспособленные и к первому, и ко второму. Что мы можем наблюдать на примере все того же Jeep Compass — продажи модели нового поколения начались в России осенью прошлого года.

Семь, как всегда

Фото: FCA

Выглядит автомобиль одновременно и брутально, и изящно. Такое сочетание сегодня в моде. Причем в самых разных областях — упомянем, например, тот же бывший московский троллейбусный парк, где сегодня квартируют корнеры самых разных столичных ресторанов.

Стремительная эмоциональная линия крыши, фирменное «сплошное остекление», визуально опоясывающее весь автомобиль, что особенно эффектно смотрится в сочетании с опциональной окраской крыши черным глянцем. Или тонкие прямоугольные задние фонари, заходящие на поверхность двери багажного отсека. Все это выглядит более чем премиально. С другой стороны, в машине безошибочно узнается мощный Jeep. И благодаря характерным трапециевидным аркам, придающим облику автомобиля уверенность. И благодаря фирменной решетке с семью вертикальными прорезями. И благодаря характерной светодиодной «световой подписи» контура основных фар.

Обратим внимание еще на ряд деталей, которые не столь важны «в лесу» или «на пашне», где декор автомобиля отходит на второй план, но безусловно обязаны присутствовать в городском автомобиле. Палитра цветов кузова Jeep Compass насчитывает 11 различных вариантов, среди которых есть совсем не внедорожный белый перламутр Pearl White Tri-Coat. Дополнить «наряд» можно выбором из семи вариантов дизайна колесных дисков — для комплектации Limited можно заказать огромные 19-дюймовые колеса. Ну и сюда же добавим возможность выбора из более чем семидесяти оригинальных аксессуаров от фирмы Mopar, позволяющих не только улучшить ходовые качества и функциональность автомобиля, но и придать его облику еще больше индивидуальности.

Больше света

Фото: FCA

Дизайн салона нового Jeep Compass впечатляет и подбором материалов, и проработкой всех технических деталей. В том числе тех, которые делают машину как бы продолжением нашего дома или офиса. Куда положить телефон или планшет? Как поставить их на подзарядку? Куда рассовать в салоне всякую мелочь, чтобы при первой же необходимости она оказалась под рукой? В салоне Jeep Compass владелец без труда найдет ответы на все эти вопросы. Информационно-развлекательные системы поддерживают новые платформы интеграции смартфонов Apple CarPlay и Android Auto, предлагают навигационные функции и систему голосового управления.

Фото: FCA

К вышеперечисленным удобствам я бы добавил предлагающийся в качестве опции двухсекционный панорамный люк, способный наполнить салон солнцем, которого так не хватает городскому жителю. Электропривод багажного отсека, делающий удобным посещение гипермаркетов. А также электронные помощники водителя, значительная часть которых пригодится не на бездорожье, а именно в городе. Например, тот же адаптивный круиз-контроль.

Ходовые характеристики Jeep Compass тоже проектировались с оглядкой на удобство эксплуатации автомобиля не только на экстремальном бездорожье, но и в городе. Полностью независимая подвеска, уникальная для своего сегмента энергоемкость амортизаторных стоек передней и задней подвески, имеющий высочайшую точность электроусилитель руля — все это вместе обеспечивает новому Jeep Compass великолепные качества на дорогах общего пользования.

Фото: FCA

В Россию поставляются Jeep Compass только с полным приводом 4WD и бензиновыми моторами — Tigershark, развивающим 150 л. с, и для версии Trailhawk 175-сильным. Их экономичности и в городе, и на загородном шоссе способствует эластичная работа 9-ступенчатого «автомата».

За пределы

Фото: FCA

«Ты можешь, но ты вовсе не должен». Это правило вполне применимо к владению Jeep Compass. Этот автомобиль, поселившись в городе, не только не утратил своих выдающихся навыков двигаться там, где нет намека не только на асфальт, но и вообще на дорогу, но и приумножил их в последнем поколении модели. Кто-то этим пользуется постоянно. Для кого-то достаточно об этом просто знать, чтобы чувствовать уверенность и в себе, и в своем автомобиле.

Ведь у сегодняшнего Jeep Compass лучший в классе внедорожный потенциал и два варианта лучших систем полного привода. Кстати, проверить, как они работают, можно на трассе успешно действующего уже не первый год Jeep Territory рядом с «Крокус Сити». Безопасно, под руководством опытных инструкторов и, конечно же, совершенно бесплатно.

Или, если у вас уже есть свой Jeep Compass, рвануть за пределы мегаполиса. Потому что грибные леса, как известно, есть не только в Швеции.

Дмитрий Гронский