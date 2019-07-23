В летнем сезоне по Крымскому мосту прошел миллион автомобилей

На Крымском мосту с начала лета интенсивность движения выросла в два раза по сравнению с весенними месяцами, всего за июнь и три недели июля по мосту проехало 1,057 млн машин, сообщили информационный центр «Крымский мост».

В среднем в сутки по мосту проезжает 21 тыс. автомобилей, максимальный суточный трафик был зафиксирован 15 июля – 31 тыс. автомобилей. В первый месяц лета поток машин из Крыма почти на 9 % превысил поток из Тамани. В целом с начала работы моста, с 16 мая 2018 года, по нему проехало около 6 млн машин.

Анна Перова, Краснодар