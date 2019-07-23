Суд обязал власти Пятигорска оградить мусорный полигон

Ставропольский краевой суд обязал управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пятигорска оградить полигон твердых бытовых отходов и обеспечить его системой увлажнения, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Прокурорская проверка показала, что территория полигона твердых бытовых отходов в границах Пятигорска не огорожена. Это приводит к несанкционированному вывозу бытовых отходов на полигон. Кроме того, на площадке нет системы увлажнения, предусмотренной инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. В результате на полигоне возникают возгорания, которые ухудшают экологическую ситуацию в городе-курорте.

Дарья Голякова