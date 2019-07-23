«Квадра» модернизирует генерирующее оборудование в Липецке за 202 млн рублей

Липецкий филиал генерирующей компании «Квадра» направит на ремонт и модернизацию генерирующего оборудования 202 млн руб. Об этом собщает пресс-служба компании. В частности, уже завершен плановый капремонт энергоблока № 5 на Липецкой ТЭЦ-2 стоимостью около 15 млн руб.

Напомним, всего «Квадра» намеревалась направить в 2019 году на реконструкцию и ремонт тепловых сетей и генерирующего оборудования 5,6 млрд руб. В начале года сообщалось, что наиболее масштабные работы пройдут в Курске, Липецке и Белгороде.

О том, как «Квадре» предложили стать монополистом в теплоснабжении жилфонда Воронежа, — в публикации “Ъ-Черноземье” «Одиночество в котельной».

Мария Старикова