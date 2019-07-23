Семья оленеводов на Ямале госпитализирована после удара молнии в чум

Два оленевода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) пострадали после удара молнии, пишет N24.ru. Поданным портала, молния ударила в чум. Двое мужчин получили термические ожоги.

Оленеводческая бригада пострадавших находится у подножья горы в районе озера Большое Щучье. Инцидент произошел 20 июля. Для оказания помощи к месту собирались отправить вертолет. Однако из-за сложных метеоусловий он не смог взлететь. В итоге спасатели добрались до места на двух треколах (плавающий вездеход). «На месте кроме самих пострадавших обследовали также женщину и ребенка, находившиеся в момент ЧП рядом с оленеводами»,— рассказал начальник Салехардского поисково-спасательного отряда Гаврил Сердюков.

Из тундры семью оленеводов доставили в больницу в Лабытнангах. Сейчас их состояние стабильное. У одного из пострадавших после удара на спине остался след. Второй отказался от госпитализации, сославшись на хорошее самочувствие. По данным ИА «Север-пресс», пострадавших доставят в городскую больницу Салехарда, где проведут полное обследование и назначат необходимое лечение.