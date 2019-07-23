Экипаж «Лошарика» не эвакуировался на лодку-носитель из-за соблюдения инструкции

Экипаж глубоководной станции АС-31 (неофициальное наименование «Лошарик») после возгорания на борту еще мог эвакуироваться на лодку-носитель, но решил действовать в соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть». Согласно этому документу, каждый член экипажа должен оставаться в том отсеке, где его застал пожар, и бороться с аварийной ситуацией на своем месте. Оставление горящего отсека без приказа влечет за собой уголовную ответственность.

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Как рассказали близкие к расследованию катастрофы источники “Ъ”, члены экипажа имели при себе портативное дыхательное устройство, что позволяло им продержаться не менее 20 минут без кислорода. Командир экипажа после получения информации о появлении дыма приказал перейти на лодку-носитель всем, кто не будет задействован в борьбе за живучесть АС-31. Борт покинули шесть человек, десять офицеров продолжили борьбу за живучесть корабля.

Командир запросил у командира лодки-носителя разрешения эвакуироваться на носитель после того, как некоторые члены экипажа израсходовали запасы кислорода и начали терять сознание. Специалисты полагают, что в момент подготовки экипажа к эвакуации произошел мощный взрыв аккумуляторной батареи.

Подробнее — в материале “Ъ” «Скорбная живучесть».