«Коммерсантъ» и Mango office: эффективные инструменты для цифровизации бизнеса

В четверг, 18 июля, в отеле Lotte прошло деловое мероприятие Digital Business Meetup: цифровая трансформация бизнеса и эффективные digital-инструменты. Организаторами встречи стали АО «Коммерсантъ-Волга» и Mango office.



Гостям мероприятия рассказали, как переосмыслить стратегию развития с учетом инноваций, адаптировать свою организацию к новым возможностям с помощью технологий и инструментов и каким образом современные digital-инструменты помогают отслеживать и увеличивать эффективность от вложений в рекламный бюджет.

Зрителям представили современные технологии продвижения: инновационную технологию речевой аналитики, удаленный способ контролировать сотрудников и новую систему маркетинга.

Среди спикеров были руководитель макрорегиона Поволжье Mango office Андрей Иванов, региональный маркетолог Mango office Константин Игудин, руководитель направления Битрикс24 Игорь Коновалов и основатель агентства Kulakov PRO Владимир Кулаков.

Константин Игудин рассказал о современной технологии отслеживания звонков клиентов, которая позволяет детально анализировать эффективность всех каналов продвижения. «Около 70% обращений клиентов поступает по телефону. Технология коллтрекинг позволяет оценить эффективность каждой рекламной кампании. Есть два вида коллтрекинга: статический и динамический. Первый посредством замены телефонного номера позволяет определить, увидев какую вашу рекламу к вам пришел покупатель. Второй позволяет отследить источник звонка вплоть до ключевой фразы», — объяснил он.

Темой выступления Игоря Коновалова стала интеграции телефонии и CRM, позволяющая фиксировать все звонки клиентов, в том числе и пропущенные, звонить в один клик, использовать готовые скрипты и строить отчеты по звонкам.

«Такая интеграция дает возможность сохранять историю коммуникаций с клиентом, за счет чего можно предугадывать его потребность и эффективность рекламных компаний. Также можно отслеживать обращения даже тех клиентов, которые прервали свой звонок в IVR или при дозвоне на ваших сотрудников», — отметил руководитель направления Битрикс24.

В заключение Владимир Кулаков познакомил аудиторию с технологией управления маркетингом. Часто компании не анализируют затраты на продвижение и доходы от этого. Маркетолог рассказал, как выстроить в организации современную систему маркетинга, а также показал инструменты и кейсы: технолгия OMNI, customer Journey Map, умный анализ воронки продаж и т. д.

Важность применения инновационного похода в бизнесе отметили и гости мероприятия. Компания «Балтика», являясь лидером российской пивоваренной отрасли, постоянно работает над повышением уровня сервиса, предоставляемого партнерам. «В современном мире стремительно набирает значимость, так называемая Real-time экономика. Значимость получения информации в реальном времени и инструменты ее обработки становятся важным фактором выстраивания отношений и процессов между компаниями», — отметила Виктория Агапова, управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в регионе «Урал-Поволжье, пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group. Она привела в пример одно из последних инновационных решений, которое сейчас компания внедряет для оптимизации, контроля и управления транспортными потоками в реальном времени.