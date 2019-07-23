Кубанский фонд развития бизнеса даст поручительства клиентам РНКБ Банка

Фонд развития бизнеса Краснодарского края подписал соглашение о поддержке предпринимателей с РНКБ Банком. Это позволит клиентам кредитной организации получить поручительства со стороны фонда в размере до 70% от суммы кредита.

Сообщается, что РНКБ Банк (ПАО) реализует все доступные инструменты и механизмы государственной поддержки при кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кубанский Фонд развития бизнеса предоставляет на сегодняшний день поручительства клиентам 37 банков. За истекший период 2019 года было предоставлено 75 поручительств на сумму более 394 млн руб. Это позволило региональным предпринимателям привлечь в качестве займов около 780 млн руб.

Василий Хитрых