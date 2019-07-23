На Дону местного жителя осудили за хранение взрывчатки

Матвеево-Курганский районный суд Ростовской области приговорил местного жителя к одному году условно за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Суд уствновил, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий дома у подсудимого нашли пластиковую бутылку с подозрительным веществом. Экспертиза показала, что это взрывчатое вещество тринитротолуол массой 104 г.

Подсудимый признал вину в полном объеме.Кроме условного срока, ему назначили штраф в размере пять тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

Дарья Голякова