«Сатурнстроймаркет» оштрафован за гибель двух сотрудников

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая в строительном гипермаркете «Сатурнстроймаркет» на улице Трамвайной в Уфе, в результате которого погибли два сотрудника ООО «Сатурн-Башкирия». Инцидент произошел 14 июня, когда бригада из трех рабочих меняла рекламный баннер на фасаде магазина. Когда в люльке погрузчика находились двое рабочих 62 и 57 лет, он завалился на бок. Рабочие упали с высоты около шести метров. Один из них скончался на месте, второй — в больнице. 66-летний водитель погрузчика отделался легкой травмой.

Расследование установило, что демонтаж баннера проводился в присутствии начальника административно-хозяйственного отдела предприятия, но в момент падения погрузчика он отлучился. Причинами несчастного случая гострудинспекция признала неудовлетворительную организацию работ — на предприятии отсутствовал проект производства работ на высоте, а также нарушения технологического процесса. Предприятие оштрафовано на сумму более 400 тыс. руб. Материалы расследования направлены в следственные органы, отмечают в инспекции.

Майя Иванова