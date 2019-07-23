Новое министерство появится в правительстве Новосибирской области

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области планируется создать в региональном правительстве. Соответствующий проект постановления губернатора Андрея Травникова опубликован на портале «Электронная демократии Новосибирской области».

Новая структура создается «в целях повышения эффективности государственного управления в сфере цифрового развития и связи», говорится в проекте постановления. Министерство появится на базе департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий под руководством выходца из МВД Анатолия Дюбанова — департамент будет переименован.

При этом штатная численность министерства увеличится с 56 до 64 человек по сравнению со штатом департамента. Новый министр получит трех заместителей.

Проект постановления находится на обсуждении, которое должно завершиться 25 июля.

Илья Галагуз