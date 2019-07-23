Новое министерство появится в новосибирском правительстве

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области планируется создать в региональном правительстве. Соответствующий проект постановления губернатора Андрея Травникова опубликован на портале «Электронная демократии Новосибирской области».

Новая структура создается «в целях повышения эффективности государственного управления в сфере цифрового развития и связи», говорится в проекте постановления. Министерство появится на базе департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий, который с 2010 года возглавляет выходец из МВД Анатолий Дюбанов. Департамент будет переименован. При этом штатная численность министерства увеличится с 56 до 64 человек по сравнению со штатом департамента. Новый министр получит трех заместителей.

Напомним, в конце 2017 года Андрей Травников после назначения врио губернатора Новосибирской области изменил структуру правительства, сократив количество их членов с 25 до 19. В его составе остались только первые заместители губернатора, председателя правительства и министры. В частности, из состава правительства был выведен глава департамента информатизации Анатолий Дюбанов.

Подробности — в материале “Ъ-Сибирь” «Андрей Травников перетасовал портфели»

Илья Галагуз