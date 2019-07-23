Авиакомпания «Победа» начнет летать из Краснодара в Стамбул за 499 рублей

Авиакомпания «Победа» объявила о запуске международных рейсов из аэропорта Краснодар. С 30 октября 2019 года воздушные суда лоукостера будут курсировать между столицей Кубани и Стамбулом два раза в неделю по средам и субботам. Перелеты будут осуществляться на Boeing 737-800.

Вылетать из Краснодара самолеты будут в среду в 12:30. Прибытие в пункт назначения запланировано на 14:20. В обратном направлении лайнер будет отправляться в 15:00 и прилетать в столицу Кубани – в 16:50.

По субботам вылет из Краснодара в 12:00, прибытие - в 13:50. Из турецкого аэропорта Сабиха Гекчен – вылет в 14:25, прилет – в 16:20.

Стоимость перелета при запуске продаж начинается от 499 руб. с учетом всех - сборов.

В настоящее время из Краснодара самолеты авиакомпании «Победа» летают в Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург.

Василий Хитрых