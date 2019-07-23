Комплекс апартаментов в Сочи строился по подложным документам

Прокуратура города Сочи добилась запрета продажи квартир в апартаментном комплексе, строящемся на месте ресторана «Светлана», сообщило надзорное ведомство. В ходе проверки выяснилось, что застройщик представил в мэрию подложную проектную документацию, в этой связи возбуждено уголовное дело.

По данным прокуратуры, администрация Сочи выдала застройщику разрешение на строительство здания ресторана на месте снесенного объекта общепита, однако на самом деле застройщик возводил семиэтажное здание апартаментного комплекса. По данным сетевых СМИ, строящийся объект носит название «Тургеневский», площади в нем продаются местными риелторами, объявления размещены в сети Интернет. Прокуратура Сочи обратилась с административным исковым заявлением в суд о признании запрещенной к распространению на территории Российской Федерации информации о продаже площадей в данном объекте, решением суда заявление прокурора удовлетворено. Кроме того, как стало известно в ходе проверки, положительное заключение экспертизы на объект на самом деле не выдавалось. По представлению прокурора мэрия Сочи отозвала выданное застройщику разрешение.

Анна Перова, Краснодар