Задолженность жителей Удмуртии по имущественным налогам сократилась на 22,2%

Долги жителей Удмуртии по имущественным налогам составили 735 млн руб. на начало июля 2019 года. Это на 22,2% или на 209,7 млн руб. меньше значения начала года. Всего задолженность имеют свыше 445 тыс. граждан, их них 65 человек должны более 500 тыс. руб. на общую сумму 65,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Удмуртии.

Наибольший объем в структуре долга по имущественным налогам физлиц занимает транспортный налог — 64% или 470,8 млн руб. Налог на имущество физлиц имеет долю 20,3% или 148,6 млн руб., земельный налог — 15,7% или 115,6 млн руб. За первое полугодие 2019 года долги по транспортному налогу сократились на 127 млн руб. или на 21,1%, по налогу на имущество — на 49,1 млн руб. или на 24,8%, по земельному налогу — на 33,5 млн руб. или на 22,5%.