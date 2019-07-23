БК «Парма» подписал контракт с лучшим игроком месяца лиги ВТБ

Пермский баскетбольный клуб «Парма» заключил контракт с американским форвардом Арнеттом Моултри (208 см, 28 лет), который прошлый сезон провел в эстонском «Калеве». Как сообщает пресс-служба клуба, договор рассчитан на один год и вступит в силу после прохождения игроком медосмотра.

Моултри был выбран «Miami Heat» на драфте-2012 под 27-м номером. Провел 59 матчей за «Philadelphia 76ers». После ухода из NBA в 2014 году он выступал в Китае, Ливане, Турции и на Филиппинах.

Играя за «Калев», по итогам сезона Единой Лиги ВТБ 2018/19 Арнетт стал первым по эффективности и вторым по результативности в Лиге — 19,38 очка со средним показателем эффективности 22,05 (63,1% — двухочковых), 7,2 подбора и один перехват в среднем за матч. В апреле 2019 года был признан игроком месяца в чемпионате Единой Лиги ВТБ.