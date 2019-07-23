В аэропорту Краснодара у пассажира изъяли $72,6 тыс без декларации

Краснодарские таможенники выявили в аэропорту Краснодар крупную контрабанду валюты, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления. Гражданка России пыталась вывезти в Стамбул $72,6 тыс. без декларации. Сумма превысила разрешенную к перевозу без декларирования более чем в семь раз.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о контрабанде наличных денежных средств в особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ). Ей грозит штраф от десятикратного до пятнадцатикратного размера провозимой суммы или четыре года принудительных работ.

Дарья Голякова