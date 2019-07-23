На Ставрополье завершили проектирование нового корпуса краевого онкодиспансера

В Ставропольском крае завершили комплекс инженерных изысканий и разработали проектную и рабочую документацию лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого онкологический диспансера, сообщает пресс-служба краевого министерства строительства. Эта работа обошлась бюджету региона в 108 млн руб.

Для строительства корпуса регион планирует привлечь федеральные инвестиции. Строительство объекта и оснащение специальным оборудованием будет стоить около 5 млрд руб.

«В составе нового лечебно-диагностического корпуса будет два поликлинических отделения на 600 посещений в смену, стационар круглосуточного пребывания на 376 коек и дневной стационар на десять коек. В здании будет работать семь хирургических отделений, отделение радионуклидной терапии, гематологическое отделение, блок трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и отделения анестезиологии и реанимации», - передает пресс-служба слова министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого.

Новый корпус планируют построить на территории действующего краевого клинического онкодиспансера на участке 7,4 га. Объект будет соединяться переходами с главным корпусом и со зданием диагностики.

Дарья Голякова