Директор каслинской компании пойдет под суд за неуплату 78 млн рублей налогов

Следственные органы СКР по Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении директора ЗАО «Каслидорремстрой», которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов, сообщают в региональном управлении Следственного комитета.

По данным правоохранителей, в 2014 году обвиняемый создал фиктивный документооборот в виде договоров, счетов-фактур и товарных накладных. По поддельным финансовым документам, поданным в налоговую службу, руководитель компании получил вычеты по НДС более чем на 78 млн руб.

Дело передано для рассмотрения в суд. По ходатайству следователя на участок земли и недвижимость обвиняемого наложен арест.