В Сарапуле осудили организаторов нелегальных казино

В Сарапуле осудили семерых членов преступной группы, которых обвиняли в незаконном проведении азартных игр. Организатору группы назначили наказание в виде штрафа в 500 тыс. руб., а его соучастникам — 470 тыс. руб., сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Установлено, что преступную группу создал 39-летний житель Сарапула, в дальнейшем он вовлек в нее еще шесть человек. Осужденные незаконно проводили азартные игры в двух игорных заведениях, расположенных в Сарапуле и Сарапульском районе. Заведения существовали под видом Интернет-клубов. В результате мероприятий, проведенных следователями совместно с УЭБ и ПК МВД по Удмуртии, все участники группы были задержаны, изъято свыше 20 единиц игрового оборудования и денежные средства, вырученные от проведения азартных игр. Деятельность незаконных заведений прекращена.