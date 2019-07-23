Киргизия эвакуировала более 300 человек после столкновения на границе с Таджикистаном

Из села Аксай в Киргизии эвакуировали 315 человек после столкновения с жителями таджикского анклава Ворух, сообщил Красный полумесяц в Facebook со ссылкой на информацию МЧС Киргизии. «55 человек были размещены в семьях, 260 человек — в организованных временных лагерях… Большинство — это дети и женщины»,— сообщили в организации.

Красный полумесяц предоставил пять палаток, воду, продукты и одежду для эвакуированных.

Столкновение произошло 22 июля, участники инцидента стреляли из охотничьего ружья, кидали камни и палки. В результате пять жителей Киргизии получили ранения, в том числе милиционер и пограничник, также пострадало 14 жителей Таджикистана, один погиб.

Киргизская сторона утверждает, что поводом послужила установка флагштока на въезде в село, таджикская сторона — что установка стелы с надписью «Аксай».