Киргизия эвакуировала более 300 человек после столкновения на границе с Таджикистаном

Из села Аксай в Киргизии эвакуировали 315 человек после столкновения с жителями таджикского анклава Ворух, сообщил Красный полумесяц в Facebook со ссылкой на информацию МЧС Киргизии. «55 человек были размещены в семьях, 260 человек — в организованных временных лагерях… Большинство — это дети и женщины»,— сообщили в организации.
Красный полумесяц предоставил пять палаток, воду, продукты и одежду для эвакуированных.
Столкновение произошло 22 июля, участники инцидента стреляли из охотничьего ружья, кидали камни и палки. В результате пять жителей Киргизии получили ранения, в том числе милиционер и пограничник, также пострадало 14 жителей Таджикистана, один погиб.
Киргизская сторона утверждает, что поводом послужила установка флагштока на въезде в село, таджикская сторона — что установка стелы с надписью «Аксай».
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