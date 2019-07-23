Самолет AzurAir вернулся в аэропорт Антальи из-за нештатной ситуации

Самолет Boeing-767 авиакомпании AzurAir вернулся в аэропорт Антальи после сообщения о нештатной ситуации на борту. Как рассказали «Интерфаксу» в аэропорту, командир самолета Boeing-767 связался с диспетчерами спустя десять минут после вылета в Москву.

«Самолет экстренно запросил возвращение в аэропорт вылета и уже приземлился в Анталье. Посадка прошла без происшествий»,— сказал собеседник агентства. Точная причина вынужденной посадки не называется.

«Интерфакс» отмечает, что накануне из-за поломки самолета AzurAir на 16 часов был задержан рейс из Шереметьево в Анталью, а также на 13 часов — самолет из турецкого аэропорта в Москву.