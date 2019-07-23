В Краснодарском крае с начала года отдохнули 7 млн туристов

Туристический поток на курорты Краснодарского края в текущем году превышает прошлогодние показатели. По данным краевых властей, за прошедшие месяцы 2019 года в регионе отдохнуло уже 7 млн туристов. И это несмотря на то, что в этом году в крае нет таких серьезных мероприятий, как прошлогодний мундиаль.

Напомним, всего в 2018 году, по данным краевой администрации, курорты региона посетили свыше 17 млн туристов.

Кстати, по данным аналитиков агентства ТурСтат, в рейтинг горных курортов для активного отдыха летом по результатам анализа популярности, развитости инфраструктуры и транспортной доступности вошли курорты Красной Поляны.

Василий Хитрых