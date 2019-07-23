Курганский избирком отказал «Яблоку» в регистрации партийного списка на выборах в гордуму

Избирательная комиссия Кургана не зарегистрировала список кандидатов, выдвинутых в городскую думу по единому избирательному округу региональным отделением партии «Яблоко».

«Как было установлено, не все из 20% подписей, представленных избирательным объединением, которые по результатам жеребьевки подвергались проверке, оказались действительными»,– сообщает пресс-служба городской администрации. В список «Яблока» входили 39 человек.

Избирком Кургана зарегистрировал списки партий «Единая Россия» (50 человек), «Родина» (46), «ЛДПР» (59), «Справедливая Россия» (38), «КПРФ» (36).

После отказа в регистрации списка «Яблока» партию на выборах в гордуму будет представлять только председатель регионального отделения Елена Панова, выдвинувшаяся по одномандатному округу №6.