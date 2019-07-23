Ипотечные ярмарки. Успешный формат взаимодействия с клиентом

Андрей Шевелев, вице-президент ПАО «Запсибкомбанк»

Ипотечное кредитование переживает очередной этап подъема, и Запсибкомбанк готов удовлетворить спрос клиентов на эту услугу. Предложений множество, и они разнообразны: банк как один из основных участников финансового рынка прислушивается к клиентам, изучает их потребности и максимально улучшает условия. О самых популярных программах этой сферы, а также о таком формате общения с клиентами, как ипотечные ярмарки, беседуем с вице-президентом Запсибкомбанка Андреем Шевелевым.



— Андрей Юрьевич, какие выводы о динамике ипотечного кредитования можно сделать по итогам первого полугодия 2019 года?

— Несмотря на то, что за последние месяцы на российском рынке недвижимости произошло много изменений, таких как введение эскроу-счетов, увеличение ипотечных ставок в среднем на 1–1,5 процентных пункта, рост цен на недвижимость (относительно мая прошлого года средняя цена возросла на 11,1%), в Запсибкомбанке отмечается стабильная динамика по ипотечному кредитованию и даже рост объемов выдачи ипотечных кредитов, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что мы не стоим на месте и создаем оптимально выгодные условия для наших клиентов, принимая во внимание все изменения, касающиеся ипотечного кредитования и рынка недвижимости в целом. Только за счет совершенствования внутренних процессов и банковских продуктов мы можем повысить уровень лояльности и удовлетворенности наших клиентов.

— Какие программы банк готов предложить своим клиентам?

— Запсибкомбанк регулярно улучшает условия ипотечного кредитования. Так, с мая 2019 года в банке действует ипотека под 5% годовых*. Ставка действительна для семей, у которых второй и/или последующий ребенок родился или родится в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Особенности данной программы в том, что ставка 5% действует на весь срок пользования кредитом, жилье по данной программе можно приобрести как строящееся (доля), так и готовое (новостройка), а действующий сертификат на материнский капитал можно зачесть в сумме первого взноса по ипотеке. На сегодняшний день ставка 5% является, пожалуй, самой привлекательной на рынке. И это отличная возможность или взять квартиру больше, или снизить ежемесячный платеж по ипотеке. Но это еще не все: Запсибкомбанк предлагает воспользоваться специальными предложениями от партнеров банка и получить дисконт от стоимости жилья от 1% до 2%. Среди партнеров Запсибкомбанка крупнейшие застройщики с жилыми объектами как в Тюмени, так и за ее пределами, в том числе есть загородная недвижимость. Например, если клиенту необходимо купить квартиру в новостройке, мы подберем оптимальное предложение совместно с партнерами-застройщиками. Клиентам, приобретающим квартиру на вторичном рынке, предложим воспользоваться совместными программами с агентствами недвижимости. Наличие выстроенных партнерских отношений с компаниями, реализующими земельные участки, позволяет нашим клиентам, в том числе жителям северных округов, приобрести земельный участок и построить на нем свой дом. Банк со своей стороны предоставит кредит под выгодную ставку и максимально быстро оформит сделку.

— Расскажите о таком формате общения с клиентами, как ипотечные ярмарки.

— В апреле в Запсибкомбанке впервые прошла ипотечная ярмарка, участие в которой приняли не только застройщики, но и агентства недвижимости. Таким образом, у посетителей появилась возможность найти подходящий вариант жилья и в новостройке, и на вторичном рынке. При выборе формата проведения ярмарки основной целью мы ставим удобство и выгоду клиентов, которые в один день и в одном месте могут получить подробные консультации профессионалов разных направлений. Главный бонус прошедшей ярмарки — сниженная ставка по ипотеке Запсибкомбанка, а также тот факт, что она действовала для всех клиентов вне зависимости, получают они зарплату на карту Запсибкомбанка или нет. Помимо всего прочего, клиентам было предоставлено множество дополнительных возможностей. Среди них принятие решения по заявке в короткие сроки, скидки от застройщиков и агентств недвижимости, консультации по ипотеке под материнский капитал, молодым семьям, с бюджетным сертификатом и другими льготами. Замечу, что ипотечные ярмарки прошли во многих городах присутствия: их преимущества смогли оценить жители Нефтеюганска, Ишима, Ханты-Мансийска, Сургута, Санкт-Петербурга. Всего же за первое полугодие 2019 года проведено 12 таких мероприятий.

— Заинтересованы ли партнеры-застройщики в ипотечных ярмарках Запсибкомбанка?

— Безусловно, наши партнеры поддержали идею проведения ипотечной ярмарки, так как они понимают, что для потребителя при решении жилищного вопроса с привлечением средств банка важна грамотная консультация специалиста в сфере недвижимости: клиент описывает свою ситуацию и получает индивидуальное предложение для осуществления покупки. Поэтому мы регулярно приглашаем застройщиков и агентства недвижимости для участия в наших ярмарках, где они наравне со специалистами банка оказывают услуги по консультированию и бронированию квартир. Клиенты получают комплексный и качественный сервис, что немаловажно.

— Серия ипотечных ярмарок еще не завершилась, но можно ли подвести некий промежуточный итог?

— Ипотечные ярмарки оказались особенно полезными для тех, кто планировал получить подробные консультации профессионалов разных направлений в один день и в одном месте. В дни их проведения заявки на ипотеку подали в два раза больше клиентов, чем обычно. Если подвести итоги по прошедшим ярмаркам, общее количество принятых заявок составило более 300. Опыт показал, что такой формат востребован, благоприятен и удобен клиенту, а значит и для банка тоже. Несомненно, принимать решения о покупке квартиры или дома в ипотеку важно в комфортной обстановке, при наличии информации от квалифицированных специалистов. Поэтому мы как банк заинтересованы предоставить нашим клиентам наиболее удобный формат общения и осуществить обслуживание на самом высоком уровне.