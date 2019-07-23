АСВ увеличило выплаты кредиторам Интехбанка на 1,75%

Конкурсный управляющий Интехбанка Агентство по страхованию вкладов (АСВ) увеличило процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди с 18,60% до 20,35% суммы установленных требований. Как говорится в сообщении АСВ, на расчеты с кредиторами первой очереди будет направлено 254,25 млн руб.

Процент удалось увеличить за счет поступлений, полученных в результате исковой работы по взысканию ссудной задолженности с должников кредитной организации. На 1 июня 2019 года агентство подало в различные суды 789 исков на общую сумму в 40,43 млрд руб.

Напомним, ЦБ ввел временную администрацию в Интехбанке 23 декабря 2016 года и 3 марта 2017 года отозвал у него лицензию. Банк был признан банкротом в апреле 2017 года.

“Ъ-Казань”