На Ямале в Надымском районе горит 238 гектаров лесотундры

В Надымском районе (Ямало-Ненецкий автономный округ) действует пять природных пожаров площадью 237,9 га. По данным районной администрации на 9:00 23 июля, за прошедшие сутки три пожара ликвидированы, два локализованы. Установлен второй класс пожарной опасности, с 15 июля введен режим повышенной готовности.

«Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует. Задымления населенных пунктов нет, превышение концентрации вредных веществ тоже отсутствует. В ликвидации пожаров с 21-22 июля участвовали 117 человек личного состава Ямалспаса: Ноябрьского, Тазовского и Надымского отрядов»,— сообщили в пресс-службе.

С начала пожароопасного периода в Надымском районе зарегистрированы 30 природных пожара. 23 из них ликвидированы на площади на общей площади 319,3 га. По данным управления МЧС по Ямалу, сегодня в регионе действует 12 природных пожаров общей площадью 649 га.