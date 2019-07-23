Глава Хакасии взял на работу министра из команды своего предшественника

Хакасский губернатор-коммунист Валентин Коновалов назначил исполняющим обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Сергея Новикова, сообщили в пресс-службе республиканского правительства. До этого пост занимал Илья Кононенко, который в мае уволился по собственному желанию.

Господин Новиков пришел в хакасское правительство из бизнеса в августе 2009 года. В 2010-2016 годах он занимал различные министерские должности при предыдущем губернаторе Викторе Зимине. В частности, возглавлял министерства по градостроительной и жилищной политике, регионального развития, а также строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как писал “Ъ”, в 2015 году Сергея Новикова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, однако позже статью изменили на превышение должностных полномочий. По версии следствия, с 2012-2013 годах участники организованной группы совершили хищение денежных средств ГУП «Хакресводоканал» путем заключения фиктивных договоров с фирмами на поставку угля по завышенной стоимости, на основании которых «Хакресводоканалом» на счет данных фирм было перечислено более 48 млн руб. После этого Виктор Зимин уволили его с поста министра.

Подробности отставки — в материале “Ъ” «Правительство очистилось от «Хакресводоканала»

Юлия Сасевич