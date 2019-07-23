Сочинские таможенники не позволили ввезти из Абхазии 114 кг барабульки

Сотрудники Сочинской таможни предотвратили три попытки незаконного ввоза рыбы из Абхазии в Россию, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления. Общий вес грузов составил 114 кг.

Первый нарушитель перевозил в багажнике автомобиля «ВАЗ-21070» 67 кг копченой барабульки в 12 пластиковых ящиках без маркировки. Однако таможенную декларацию водитель не подавал, а при устном опросе заявил, что перевозит только личные вещи.

«Декларацию и разрешительные документы на перемещаемый товара водитель транспортного средства не предоставил. Количество найденной рыбной продукции свидетельствует о коммерческих объемах товара», – передает пресс-служба слова и.о. заместителя начальника таможенного поста МАПП Адлер Алексея Быкова.

Еще двоих нарушителей выявили в ходе таможенного досмотра автомобилей Toyota RAV 4 и Ford Focus. В багажнике Toyota RAV 4 таможенники нашли три черных полиэтиленовых пакета с 17 пластиковыми контейнерами рыбы внутри. При досмотре Ford Focus обнаружили черный полиэтиленовый пакет с шестью контейнерами барабульки. Общий вес выявленной у двух автомобилистов рыбы составил 67 кг.

Таможенники изъяли обнаруженный товар и отправили его образцы на экспертизу. Нарушителям грозит штраф за недекларирование товара.

Дарья Голякова