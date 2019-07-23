Ряд улиц Ижевска перекроют для транспорта во время празднования Дня ВМФ

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Ижевска в связи с прохождением колонны военнослужащих во время празднования Дня Военно-морского флота 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Движение автобусов и троллейбусов на время прохождения колонны также приостановят.

Запрет будет действовать с 9:20 до 10:00 часов. Движение транспорта ограничат на ул. Коммунаров от ул. Наговицына до ул. Лихвинцева., на ул. Лихвинцева от ул. Коммунаров до ул. Пушкинская, на ул. Пушкинская от ул. Наговицына до ул. Красногеройская, на ул. Бородина от ул. Пушкинская до ул. М. Горького, на ул. М. Горького от ул. Советская до ул. Кирова.