Росимущество обжалует право выкупа «Воронежпищепродуктом» 357 га в кассации

Теруправление Росимущества по Воронежской области намерено обжаловать в кассационной инстанции решение о праве «Воронежпищепродукта» Александра Чурсина (занимается продажей земли местным девелоперам) на выкуп 357 га в черте облцентра за 3,6 млн руб. Кассационная жалгоба ведомства еще не принята к производству. Такое решение ранее принял арбитражный суд Воронежской области, и 19 арбитражный апелляционный суд с ним согласился.

Согласно документам суда, истец арендовал федеральные земли сельхозназначения на улице Ильюшина с 2008 года и направил заявление о намерении выкупить весь участок без проведения торгов у Росимущества по цене не более 15% от кадастровой стоимости еще в 2016 году. Такие условия предусмотрены действующим законодательством: после трех лет использования арендатор может выкупить сельхозземли в границах населенного пункта с дисконтом. Впрочем, ранее собеседник “Ъ-Черноземье”, близкий к Росимуществу, прогнозировал, что шансы на удачный для ведомства исход дела «практически равны нулю».

Подробнее о споре — в публикации “Ъ-Черноземье” «Земля теряет цену».

Мария Старикова