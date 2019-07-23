В Челябинской области коллекторов наказали за давление на должника

Арбитражный суд Челябинской области по результатам рассмотрения протокола, составленного судебными приставами, вынес решение о привлечении ООО «Сибирь консалтинг групп» (СКГ), занимающегося коллекторской деятельностью, к административной ответственности.

В декабре жительница села Тюбук пожаловалась приставам на действия коллекторского агентства «Могучая кучка», действовавшего в интересах микрофинансовой организации «Лайм-займ». Женщина указывала на то, что некий Сергей Александрович в социальной сети и мессенджере требует денег, посылает ей угрозы, оскорбляет ее и друзей, а также пишет от ее имени в социальных сетях о болезнях половых органов родственников и просит денег на лечение.

Проверка показала. Что женщина взяла в МФО займ в размере 10 тыс. руб., но не смогла вернуть его вовремя. Кредитор по агентскому договору поручил взыскать просроченную задолженность ООО «Сибирь консалтинг групп». При этом в коллекторском агентстве заявляли, что телефон, с которого звонили должнице, им не принадлежит, и в социальных сетях ни ей, ни ее друзьям и родственникам они не писали. Однако приставы установили, что страница пользователя, зарегистрированного как «Великий Владимир-Святославович», была заведена с IP-адреса СКГ за день до начала рассылки оскорбительных сообщений.

Помимо давления на должницу, коллекторы нарушили требования законодательства, не сообщив ей сведения о наименовании кредитора, лице, действующем от его имени, наличии просроченной задолженности, номере контактного телефона кредитора. Действия компании были квалифицированы как правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. Суд назначил организации штраф в 200 тыс. руб. В компании заявили. Что уволили сотрудника, рассылавшего оскорбительные сообщения.