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На Кубани в 2018 году жилищные условия улучшили только 1,4% очередников

За минувший год в Краснодарском крае получили жилье и улучшили жилищные условия 1120 семей. Это составляет 1,4% от числа очередников, состоящих на учете на конец предыдущего года, сообщили в Краснодарстате. Из них 368 семей проживают в сельской местности.

В частности, были выделены квартиры 13 молодым семьям и восьми – многодетным, что составляет 2,9% и 1,9% от числа очередников соответствующей категории. Из числа очередников, проживающих в ветхом и аварийном жилфонде, получили жилье 11 семей или 4% от числа очередников данной категории.

Из числа всех семей, проживающих в Краснодарском крае, на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на конец 2018 года состояло 4,2% или 78 317 семей. Из них в ветхом и аварийном жилфонде проживают 299 семей. При этом состоят на учете 10 лет и более 81,8% от числа очередников.

В то же время, как сообщили в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ, в 2020 году запланировано выделить из местных бюджетов порядка 180 млн рублей на предоставление молодым семьям социальных выплат для приобретения или строительства жилья.

Дмитрий Михеенко


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