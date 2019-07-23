Глава города в Алтайском крае подал в отставку

Мэр Заринска Иван Терешкин, руководивший пятым по численности населения городом Алтайского края последние десять лет, решил уйти в отставку по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Депутаты горсовета Заринска, которых Иван Терешкин уведомил о своем решении, рассмотрят его заявление на очередной сессии 27 августа. До этого момента градоначальник продолжит занимать должность. В частности, он будет заниматься подготовкой города к зиме и новому учебному году, а также проведением сезонных строительных работ и благоустройством.

Заринск под руководством Ивана Терешкина получил статус территории опережающего социально-экономического развития. По данным краевого правительства, в городе уже построены два новых промышленных предприятия. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко наградил Ивана Терешкина медалью «За заслуги во имя созидания», которая вручается «за значительный вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края».

«Виктор Томенко предложил использовать в дальнейшем богатый опыт Ивана Терешкина для помощи муниципальным образованиям края и Заринску. Сейчас формы такого взаимодействия обсуждаются»,— говорится в релизе властей.

Илья Галагуз