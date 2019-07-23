Главным лесничим Тольятти стал Андрей Крючков

Директоратом МКУ «Тольяттинское лесничество» назначен Андрей Крючков. Об этом сообщает администрация Тольятти.

Ранее господин Крючков возглавлял общественную организацию тольяттинское отделение общественной организации «Социально-экологический союз», до этого был главным консультантом по тольяттинскому лесничеству министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Постановлением городской администрации «Тольяттинское лесничество» было создано еще в мае. С первого раза его зарегистрировать не удалось – на тот момент отсутствовали сведения о человеке, который возглавит учреждение. Мэрия повторно отправила документы в налоговую инспекцию для регистрации МКУ. По словам заместителя главы города по городскому хозяйству Игоря Ладыки, в конце этой недели либо в начале следующей лесничество уже может быть зарегистрировано.

Ани Айвазян