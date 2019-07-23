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Челябинец стал фигурантом уголовного дела за репост публикаций журналиста Бабченко

Сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело в отношении жителя Челябинска, который два года назад опубликовал в соцсетях текст журналиста Аркадия Бабченко. Об этом в своем тelegram-канале сообщил руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Дело возбуждено по ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). В 2017 году 52-летний гражданский активист Алим Кургалиев на своей странице во «ВКонтакте» сделал несколько репостов текстов Аркадия Бабченко.

«Согласно заключению судебно-экспертной комиссии смысловое содержание исследованных материалов сводится к призывам к осуществлению массовых беспорядков, в том числе с применением вооруженного насилия к представителям органов власти с целью свержения политического режима и государственного строя РФ»,– говорится в постановлении о возбуждении дела, опубликованном Павлом Чиковым. По данным правозащитника, подозреваемый постоянный участник протестных акций. Его задерживала полиция на митинге 26 марта 2017 года. Алима Кургалиева будет защищать адвокат «Агоры» Андрей Лепехин.

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